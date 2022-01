Aplica PAN aplanadora en primera sesión de Cabildo de Veracruz, regidores de MORENA reclaman

Veracruz, Ver. – Pese al reclamo de los tres de los seis regidores de MORENA, por la entrega de comisiones y la designación de dos de los siete directores que tenían que ser refrendados en su cargo, el Partido Acción Nacional (PAN) aplicó la aplanadora en el Ayuntamiento de Veracruz y por mayoría, aprobaron todo lo que propuso la alcaldesa, Patricia Lobeira Rodríguez.

Durante la primera sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Veracruz, efectuada este sábado 1 de enero a las 12 del día, los regidores de MORENA, Lissette Martínez Echeverria, Daniel Martín Lois y Sebastián Cano Rodríguez, alzaron la voz para criticar las elecciones propuestas por la alcaldesa de Veracruz; sin embargo, fueron avasallados por la mayoría panista y la regidora del PRI que dio el voto 9 a favor.

Este sábado se les tomó protesta a Juan Carlos Saldaña Moran como secretario de Ayuntamiento; Rosario Ruiz Lagunes como Tesorera; Taurino Tamayo Quintana como titular del Órgano de Control Interno; Gerardo Manuel Zamora Garrido como director general del Instituto Municipal de la Vivienda; Virginia Utrera Celis como titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento; Blanca Aquino Santiago como directora del Instituto Municipal de las Mujeres de Veracruz; y Jorge Miguel Ramírez Rodríguez como comandante de la Policía Municipal de Veracruz, estos dos últimos haciendo levantar la voz de los “morenistas”.

De Blanca Aquino Santiago, la regidora décimo segunda, Lissette Martínez Echeverria, acusó de que la aún directora no cuenta con titulo profesional sobre Equidad de Género y que en la administración pasada que fue también directora, no tuvo a bien capacitarse al respecto; incluso, dijo que hubo muchas quejas de mujeres quienes acusaron mala atención.

“Dado que el trienio pasado el Instituto tuvo una administración bastante gris, hubo bastantes quejas de las usuarias sobre la nula atención hacia las actividades sin perspectiva de género y no se vio un avance en esta materia. Hay varias cosas que podrían cuestionarse de su ratificación, una de ellas, es que no es titulada como lo marca el reglamento y no tiene estudios formales en materia de género, y en tres años no se profesionalizó en este ámbito. Y la verdad da tristeza que los espacios no sean bien representados por las mujeres, en fundamento a lo antes expuesto, con base en el reglamento interno, artículo tercero de la dirección, artículo 12 fracción segunda, contar con un título profesional expedido por alguna autoridad o institución legalmente facultada para ello”, refutó Martínez Echeverria.