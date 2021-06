Aplican segunda dosis a personas de 50 a 59 años en Poza Rica

Poza Rica, Ver.- Debido a la dilación y entorpecimiento del proceso legal, para recuperar la liquidación a la que tiene derecho los ex Policías Intermunicipales, viudas de ex elementos fallecidos exigieron se les reintegre la liquidación que a sus maridos no les entregaron en vida.

Ader Oscar Juárez Téllez, representante legal de los ex elementos de la Policía Intermunicipal Poza Rica-Tihuatlán-Coatzintla, informó que la denuncia fue interpuesta desde hace más de 20 meses, sin embargo, la Fiscalía Especializada en Anticorrupción no sólo ha generado demora en el proceso, sino omisión en el caso.

Lo anterior debido a que ya se interpusieron las denuncias con pruebas identificables, como las actas de defunción, por parte de cada una de las viudas, pero la Fiscalía no otorga el fallo a favor de los demandantes y por consiguiente no han recibido la liquidación de sus maridos.

Hasta el momento suman 8 ex empleados de la Secretaria de Seguridad Pública los que han fallecido en espera de de liquidación, sin embargo, a decir del representante legal, ya son más de 20 los decesos que se han registrado y cuyos recursos nunca llegaron.

«Quiero que nos atiendan y que nos hagan caso, mi esposo murió y no tengo apoyo de nadie, tengo 68 años y mi esposo trabajo 28 años en la SSP, pero nunca le dieron nada de lo que le correspondía», informó la esposa del fallecido señor Roberto López, quien trabajó para la SSP por más de 28 años.

Ahora corresponde a las autoridades el agilizar el proceso y otorgar el fallo para los ex policías despedidos, pero principalmente para las viudas de aquellos que murieron esperando su liquidación.

