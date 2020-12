Aplican vacunas contra la influenza en Tuxpan

Tuxpan, Ver.- Mientras algunos concesionarios del transporte público en la modalidad de microbús subieron el costo de pasaje a ocho pesos, estando dentro del rango de lo permitido que son nueve pesos, otras líneas de transporte decidieron mantener su tarifa en cinco pesos, con el fin de que su economía repunte, tras las pérdidas que se han registrado en los últimos meses.

Quienes optaron por mantener el costo del pasaje a cinco pesos, son los que corresponde a la ruta UV – Centro; la baja en los precios del pasaje es una muestra clara de que el país está pasando por una situación difícil, misma que comenzó hace varios años atrás con el alza constante en los combustibles y se está agudizando a un más con la llegada del COVID-19.

Foto: Noreste. / Martha Hernández.



Luis Gallardo, Delegado de la Alianza Mexicana de Organizaciones Transportistas AC, AMOTAC delegación 78 que aunado a las alzas de combustible, el exceso de servicio que existe y la poca movilidad que hay de ciudadanos, ha provocado esta que el problema empeore, “No es momento de buscar culpables, pues ello sería fácil, lo que pedimos es que se dé una solución, que se organice el transporte, que se organicen las rutas”.



Lo que hay es un problema que alguien tiene que resolver, quien, no se sabe pero se tiene que llegar a un acuerdo, sin ver primero por intereses propios.

Indico que lo apoyos a los transportistas no están llegando, a pesar de que ellos están brindando apoyo a las ciudadanos, al mantener el costo del pasaje en cinco pesos, cuando el autorizado por transporte público es de nueve pesos.

Resaltó que así como ellos están cumpliendo con las medidas sanitarias que se están implementando, para reducir el contagio a COVID, esperan que la respuesta por parte del gobierno sea recíproca, ya que al disminuir el número de pasajeros, disminuyen los ingresos, pero lo que no disminuye son los egresos, debido a que el precio de los combustóleos siguen a la alza al igual que el precio de las refacciones.

Con información de Martha Hernández.

También te puede interesar: Se manifiesta base trabajadora por cambios de zona de dos maestras

También te puede interesar: Club Rotario ‘Huasteco Tuxpan’ cumplen una década de labor altruista