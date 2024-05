¡Apoyando al campo, juntos, recuperaremos la grandeza de Veracruz!: Miguel Ángel Yunes Márquez

«Legislará para todos los sectores de la población.

Poza Rica Veracruz.- Adanely Rodríguez, será una Diputada que gestione beneficios para todos los sectores de la población, desde los más vulnerables hasta el sector empresarial y desde el Congreso del Estado, contarán con una aliada permanente para legislar y resolver las problemáticas de Poza Rica y Coatzintla.Durante la reunión que sostuvo con el Consejo Coordinador Empresarial Región Norte Veracruz A.C. Destacó que será una Diputada Local de territorio y no de escritorio, atendiendo las peticiones para lograr un trabajo en conjunto entre sociedad y autoridades.

La candidata de Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista a la Diputación Local del V Distrito, detalló que cuando existe la voluntad de servir, todo se puede lograr a un corto, mediano y largo plazo, pero la finalidad es ver resultados y qué beneficien a la sociedad.Adanely Rodríguez, mencionó que en conjunto con el Gobierno del Estado que encabezará Rocío Nahle, se enfocará en rubros como seguridad, salud y desarrollo económico, ya que son fundamentales para que las empresas generen empleo y las familias continúen unidas y no tengan que emigrar. Por su parte dicho organismo empresarial, encabezado por Sergio Hernández y Eliza Rivera como Secretaria General y un gran grupo de empresarios, refrendó su compromiso a Adanely Rodríguez, candidata de la alianza “Sigamos Haciendo Historia en Veracruz” ya que la juventud puede generar un respiro de resultados favorables para el V Distrito

“Serás la ganadora, no hay duda de eso y trabajaremos unidos, por qué todos los que estamos aquí amamos a Poza Rica y Coatzintla, hoy tienes la oportunidad de generar un cambio verdadero y no dudamos que así será, lo transmites y generas esa confianza, que en su momento algunos la tuvieron y solo se benefició un grupo, ya no queremos más de eso” señalaron los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial Región Norte Veracruz A.C.

