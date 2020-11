Apoyos del Bienestar beneficiarán por partes a afectados por pandemia en Veracruz

Xalapa, Ver.- Veracruz se mantiene al límite de permanecer en el color amarillo del Semáforo Epidemiológico estatal y a sólo dos puntos de regresar al color naranja que restringiría nuevamente varias actividades sociales y comerciales, advirtió este lunes el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

Explicó que la población ha relajado las medidas sanitarias según lo que reveló la calificación reciente de la Estimación de Riesgo Epidemiológico, donde apenas hace un mes, la entidad cambió de color con 16 puntos.

En dicha escala el puntaje para el color amarillo es de entre 9 y 15, mientras que para estar en naranja es de entre 16 y 31 y en rojo entre 32 y 40. Actualmente Veracruz sigue en amarillo, pero con 14, apenas a dos puntos para estar de nuevo en color naranja.

Acompañado de la Secretaria de Protección Civil, esta tarde emitió un mensaje desde el Palacio de Gobierno para informar que no se está disminuyendo el nivel de contagio de coronavirus “tan rápido como se quisiera”.

Como ejemplo, dijo que, si se pretendía disminuir de 100 a 20 casos, actualmente se ha logrado nada más de 100 a 50.

Las estadísticas de mortalidad por Covid-19 tampoco reflejan la disminución deseada, por lo que la desaceleración abarca el número de contagios, hospitalización y decesos.

Por tal motivo, el gobernador de Veracruz insistió en que se evite realizar o asistir a fiestas y se cumplan las indicaciones sanitarias, entre estas, la sana distancia y no se deje de usar cubrebocas.

“Exhortarles a que no lo hagamos, no pongamos en riesgo nuestra salud, no nos excedamos en la confianza” enfatizó.