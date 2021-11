Apple lanzará a finales de 2022 su propio casco de realidad virtual

Estados Unidos.- Apple está lista para darle competencia al Quest 2 de Mark Zuckerberg y hacerlo sufrir en el mercado con su primer visor de realidad aumentada (AR) que llegará a finales del 2022, según MacRumors.

El analista de Apple, Ming-Chi Kuo, predijo que el visor contará con dos procesadores, incluido uno igual de potente que el chip M1 que se encuentra en las nuevas MacBooks de Apple. Según dijo, la fuerza del procesador hará que el auricular no necesite conexión a una computadora o teléfono inteligente para funcionar.

El segundo procesador estará relacionado a las tareas de dispositivos relacionadas a sus sensores. El prometedor visor podría ser compatible con la realidad aumentada, en donde personajes y objetos virtuales se superponen al mundo real, similar a Pokémon Go.

Foto: NIUS

Otra de sus características será su compatibilidad con la realidad virtual (VR), lo que la situará en el mercado como una competencia directa de la nueva generación de los auriculares de Meta, Quest 2, que serán lanzados el siguiente año con el nombre Project Cambria.}

El visor de Apple, en suma conjuntará la realidad aumentada y realidad virtual; tendrá un par de pantallas 4K micro OLED, presumiblemente de Sony, donde el procesador similar al M1 les dará la potencia necesaria.

“Si se coloca solo como un accesorio para Mac o iPhone, no será propicio para el crecimiento del producto. Un casco AR que funciona de forma independiente indica que tendrá su propio ecosistema y proporcionará la experiencia de usuario más completa y flexible”, señaló Kuo.

Según The Verge, el especialista Kuo, tiene razón el 75% de las veces que apunta sobre los avances de Apple, no obstante, dijeron que no es el único con credibilidad hablando del tema, ya que Mark Gurman de Bloomberg también dijo que Apple podría lanzar su visor de realidad mixta en el 2022.

Por su parte, Facebook ha dicho que sus visores serán útiles para el metaverso, del cual ha dado algunos vistazos de cómo se verá y funcionará. Sin embargo, estos dispositivos también buscan tener su propio ecosistema y funciones sean independientes.

Foto: Muy Computer

Metaverso

Apple no es la única compañía preparándose para darle batalla a Meta, pues el pasado 2 de noviembre, Microsoft anunció que llevará la realidad virtual su popular plataforma Teams.

En una conferencia de desarrolladores de Microsoft Ignite, celebrada de forma virtual, la firma dijo que desde el 2022 iniciará la integración de aspectos de realidad virtual y realidad aumentada Mesh en Teams.

Algunas de las opciones disponibles será la creación de avatares para asistir a reuniones del trabajo, eventos sociales y generar espacios virtuales para interactuar con otras personas virtualmente, creando la sensación de estar en el mismo lugar, aunque se esté participando en casa o cualquier otro lugar.

El primer paso serán avatares personalizados, no obstante, Microsoft dijo que espera que en el futuro estos puedan ser sustituidos por hologramas realistas de la persona que está detrás.

Para acceder al mundo virtual de Microsoft será, igual que Meta, con gafas de realidad virtual, aunque también desde un teléfono inteligente o computadora.

“La principal diferencia entre los anuncios por Meta y Microsoft es que el del primero tiene un carácter mucho más orientado al ocio (videojuegos o asistencia a eventos como conciertos), mientras que el de Microsoft está más encarado, como la plataforma Teams, al mundo de la empresa”, señaló EFE.

Con información de Infobae

También te puede interesar ver: Hackean WhatsApp de López Dóriga; piden dinero a su nombre