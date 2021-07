Aprobó la legislatura, enajenación de lotes del fundo legal en Escolín

Tuxpan, Ver.- La situación de crisis que atraviesan algunas familias en el municipio y ante la falta de circulante, ha provocado que la venta de ropa usada se incremente a tal grado que los vendedores de este tipo de prendas de vestir han invadido no solo las banquetas de la ciudad sino también las redes sociales.



Aunque en un principio era común ofrecer este tipo de ropa solo los fines de semana la fecha, esta situación ya no es exclusiva de uno o dos días, pues se puede ver a los vendedores de ropa de segunda en calles de la ciudad, además de que ofertan su producto en redes sociales, a través de los diferentes grupos anuncian la apertura de las pacas de ropas y es así como se han hecho de clientes.



Desde las primeras horas del día los vendedores colocan en los diferentes puestos ropa, zapatos, juguetes, electrodomésticos, entre otros productos, todos de segundo uso, «Sacamos todo lo que tenemos en la casa y lo traemos aquí para venderlo, no tenemos trabajo y esto es una ayuda, «, dijo Siria Pacheco comerciante de este tipo de ropa.



En un principio los comerciantes que se dedican a la venta de este tipo de ropa no rebasaba los 100 puestos de ropa de segunda, y solo se presentaba los fines de semana, ahora es común ver hasta puestos fijos, no solo semifijos, en donde se vende ropa y artículos de segunda mano.



A sido tanta la necesidad que la ciudadanía que han tenido que vender todo lo que ya no ocupan, cuando hace algunos años lo que ya no se utilizaba lo regalaban, a hora la situación economía ha provocado este tipo de comercio, mismo que va en incremento, al no alcanzar y para comprar una prenda nueva.

Por Martha Hernández