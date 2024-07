Aprovechan nueva jornada ‘Juntos por tu Bienestar’ en Papantla

Papantla, Ver.- El padre Constantino Reyes Rodríguez aclara que el empresario papanteco Aarón Valencia no tiene la autorización de las autoridades de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción para pedir algún recurso económico, por lo que se deslindan de este tipo de acciones lucrativas que viene realizando este personaje.

Señalando el padre Constantino que reconoce el trabajo que en su momento hizo el señor Aarón Valencia, al estar al frente del pulido del piso y la restauración de algunas imágenes, pero hasta ahí llegó su responsabilidad y se le agradeció en su momento.

Foto: Delhy Galicia

Dijo que en la parroquia de la Asunción se realiza la reparación de los objetos sagrados o conservación del inmueble y es por etapas y ahora se trabaja en la refundación de la campana mayor y esa obra está a cargo de un comité ya establecido y debidamente identificado.

Comentó que, a decir del señor Aarón Valencia, habla de una mega obra que se va a realizar en la parroquia pero no hay ningún proyecto, a los encargados de algún proyecto se les da un nombramiento oficial, “pídanle al señor Aarón Valencia un nombramiento y verán que no lo tiene por lo que esto da a suponer que está lucrando con la fe cristiana y eso no debe de ser así”, agregó.

Sobre el posible fraude, se sabe que esta persona se entrevista con comerciantes y empresarios de la ciudad, y con enorme Biblia por delante, explica que es una aportación a la Iglesia y que es de quinientos pesos, el dinero es depositado en una página debidamente asignada pero queda en manos ajenas a la Iglesia.

«Las personas que dieron dinero sin ver el nombramiento oficial que exijan la devolución, y Aaron está obligado a entregarlo, porque nosotros no lo hemos enviado y tampoco aceptamos un recurso que no pedimos y que no necesitamos en este momento. No hay obra para la cual echemos mano del altruismo de la sociedad», remató el clérigo.

No habrá denuncia formal al respecto, pero sí se pide a la población que no se deje sorprender y no aporte nada si no hay un oficio de por medio.

Por Delhy Galicia