Aproximadamente 7.2 millones de familias en México compran vivienda en asentamientos irregulares

Veracruz, Ver.– Un estimado de 7.2 millones de familias en México compran vivienda en asentamientos irregulares, señaló el delegado de la Cámara Nacional de la Vivienda (CANADEVI) en Veracruz, Rodolfo Alcántara González.

El empresario mencionó que la construcción en terrenos irregulares es una situación que deben regular los gobiernos municipales y estatales; por su parte, en la cámara que representa, brindan asesoría a las personas para evitar que pongan en riesgo su patrimonio.

«CANADEVI realmente lo que hace es invitar a toda la sociedad a que estén informados en como comprar una vivienda con calidad en lugares seguros, para que no se vean sorprendidos y compren en lugares que no están regularizados. Esto es muy importante, porque desgraciadamente tenemos más de 90 familias en cada uno de los estados, que desgraciadamente se van a estos lugares que no están regularizados, y eso genera una problemática social muy grave, tanto para lo que es el municipio, el estado o nivel federal».