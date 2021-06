Aprueban la despenalización del aborto en Hidalgo

España. – El abogado Juan Ramón Collado, habría cobrado hasta 45.9 millones de dólares (mil 100 millones de pesos) del Cártel de Sinaloa en un banco de Andorra.

En una investigación en el diario español El País, reveló que Collado utilizó el paraíso fiscal de Andorra, en concreto la Banca Privada d’Andorra (BPA) para realizar esas transacciones y así lavar dinero supuestamente procedente de las actividades criminales del grupo delictivo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Foto: captura de pantalla

Fueron 14 empresas mexicanas con cuenta en la BPA, a las que el abogado recurrió para traspasar 45.9 millones de dólares entre 2009 y 2013 en esta institución financiera. Las sociedades supuestamente eran instrumentales, no tenían actividad real y fueron empleadas también por otros grupos y organizaciones para el blanqueo de capitales.

Según detalló el periódico, las operaciones de lavado de dinero de Collado arrancaban con un ingreso en efectivo en una casa de cambio mexicana (Tiber, ByB, Eurofimex y Grupo Fidemont), que después transfería el recurso a una cuenta en la BPA a nombre de una sociedad; dos de éstas recibieron, además, contratos de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl mientras Peña Nieto era gobernador del Estado de México.

FOTO: MEZCALENT

Y además esas compañías que remitieron fondos a Collado figuran en la relación de sociedades que usó el Cártel de Sinaloa para lavadr dinero durante una década en Andorra. Se trata de las compañías Madvysion, S. A. de C. V., Riu Construcciones, S. A. de C. V., Servicios Especializados Icall, S. A. de C. V. y Textiline Collection, S. A. de C. V.. También, Varys Comercial S. A. de C. V. y Grupo Liztik, S. A. de C. V., según una jueza andorrana que investiga al mexicano.

La justicia de Andorra estima que, desde que le congeló sus cuentas en 2015, Juan Collado ha sido incapaz de demostrar el origen legal de los recursos que escondió en BPA.

Con información de Tribuna / El País