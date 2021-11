Aprueban Mesa Directiva del Congreso del Estado de Veracruz

Veracruz, Veracruz.- Las próximas comisiones en el Congreso de Veracruz deben repartirse de manera equitativa y a lo que representa cada fuerza política, mencionó el diputado local, Bingen Rementeria Molina.

Destacó que la Legislatura es por excelencia el lugar de la democracia, del dialogo y del consenso:

“Es importante que no suceda lo de la Legislatura pasada, donde había comisiones que estaban integradas por un mismo partido y no había ni siquiera oportunidad de opinar, de platicar, de lograr un acuerdo, de consensar (…) Esperemos que esto no pase en esta Legislatura, y ese es el llamado que hacemos a Morena”, subrayó.