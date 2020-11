Apunto de finalizar programa de descuento del impuesto predial en Poza Rica

Poza Rica, Ver.- deprimentes imágenes se observan con los locales del mercado del parador urbano cerrados, prefieren invadir la vía pública que abrirlos, afirmando que no hay ventas y esto los obliga a salir a la calle.

Mientras tanto los locales permanecen abandonados a oscuras, y a decir de algunos locatarios que esto es resultado de la pandemia, la gente ya no acude a realizar sus compras a este lugar.

Foto: Gabino Escamilla Hernández / Noreste

Cabe mencionar, que retiraron los comerciantes ambulantes que permanecían en la calle y les otorgaron locales en el parador urbano con el fin de que ya no invadieran la vía pública.

Ahora las cosas siguen igual y los locales están cerrados, en un momento señalaban que no vendían porque no iba la gente, hoy que ya el gobierno municipal buscó la forma de reactivar llevando ahí al transporte público, continúan diciendo que no tienen ventas.

Foto: Gabino Escamilla Hernández / Noreste

Por Gabino Escamilla Hernández