Aquí te decimos cómo y cuándo ver la superluna de gusanos

México. – Es bien sabido que en el espacio exterior las distancias son astronómicas y, tan inimaginables para los seres humanos, que el mapa estelar cambia y nosotros no nos damos cuenta. O no, por lo menos, hasta que no se estudia y analiza qué hay ahí afuera y cómo cambia el Universo.

Esto fue lo que una investigación liderada por el Centro de Astrobiología de España resolvió, luego que publicara en el portal de la Royal Astronomical Society un estudio que logró identificar una estructura oculta de estrellas, relativamente nuevas, para la Vía Láctea.

Misión Gaia reestructurará el mapa de la Vía Láctea

El descubrimiento de estas estrellas se dio en el marco de la misión Gaia, la cual tiene por objetivo actualizar la lista de estrellas de la Vía Láctea.

Esta misión de la ‘Agencia Espacial Europea’ (ESA), realizó mediciones de alta precisión de casi 1 mil 700 millones de estrellas. El estudio, que incluye actividades de cartografía estelar, durará 22 meses. Como labor principal, los nuevos datos incluyen posiciones, indicadores de distancia y movimientos, de miles de estrellas de la galaxia espiral.

A este catálogo se le llamó ‘Alma Luminous Stars’ (ALS) y es el mayor inventario de estrellas azules masivas de nuestra galaxia. La misión Gaia está elaborará el mapa más grande y detallado de la Vía Láctea.

Hay una estructura oculta no vista antes

Con la misión Gaia se encontró una estructura oculta que recibió el nombre de ‘espolón de Cefeo’. Se trata de una porción ‘viva’ de nuestra galaxia que está compuesta de estrellas que se están formando.

“Hemos revisado el catálogo original a fondo, actualizándolo y sistematizándolo con los datos modernos de Gaia. Y aunque este era el propósito del estudio, disponer de una muestra de estrellas tan actualizada nos llevó a echar un vistazo a los datos para ver qué aspectos de nuestro entorno galáctico se manifestaban con mayor claridad. Y ahí surgió la sorpresa”, reveló Michelangelo Pantaleoni González, autor principal del estudio.

Tiene 10 mil años luz de longitud

La estructura oculta de la Vía Láctea, al ser nueva, aún no se ha alejado demasiado de su lugar de origen. Esto permitiría a los científicos investigar más y conocer la composición de la población estelar de la Vía Láctea. También dará datos sobre cómo se mueven las estrellas, información esencial para investigar la formación y evolución de nuestra galaxia.

El ‘espolón de Cefeo’ se encuentra en un ramal de nuestro brazo espiral (el de Orión) de unos 10 mil años luz de longitud.

“Se extiende desde el brazo espiral Orion-Cygnus hacia el brazo Perseus y se encuentra por encima del plano medio galáctico”, explican los autores del estudio de la ESA (Agencia Espacial Europea).

