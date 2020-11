Aquí te decimos si se estrenará por streaming Godzilla vs Kong

Estados Unidos.- El rey del pop celebra el aniversario del estreno de Dangerous, el octavo álbum de la estrella, el cuál es considerado como el material que revolucionó el mundo del pop.

Foto: Revista Ocio.

El álbum está lleno de potentes sonidos y ritmo, es el disco más personal del Rey del Pop, pues él dio todas las instrucciones para su creación. Además contó con la colaboración de Teddy Riley, Heavy D., Bill Bottrell y Bruce Swedien.

Lo primero que hay que tener claro es que el éxito de Michael Jackson en la década de los ochenta del siglo pasado llegó a ser tan bestial que terminó convirtiéndole proctvEl álbum está lleno de potentes sonidos y ritmo, es el disco más personal del Rey del Pop, pues él dio todas las instrucciones para su creación. Además contó con la colaboración de Teddy Riley, Heavy D., Bill Bottrell y Bruce Swedien fácticamente en un ser irreal, casi en una especie de alienígena procedente de algún lejano e inexplorado planeta para traer su música a los mediocres humanos.

Foto: Wikipedia.

Y es que sus cifras de ventas parecen ahora igualmente irreales, con su ‘Thriller’ de 1982 aún siendo (lo será para siempre) el más vendido de la historia con más de 65 millones de copias repartidas por todo el mundo. Por si fuera poco, su ‘Bad’ de 1987 despachó otros 32 millones, de manera que con solo dos discos llegó a los 100 millones de unidades.

Foto: Pinterest.

Este descomunal éxito, unido a sus espectaculares y multitudinarias presentaciones en concierto, convirtieron por méritos propios a Michael Jackson en el indiscutible Rey del Pop. Un título apuntalado por fabulosos videoclips que en realidad eran cortometrajes, dirigidos por cineastas como John Landis (‘Thriller’) o Martin Scorsese (‘Bad’).

Su permanente exposición en los medios le convirtió inevitablemente no ya en una celebridad, sino en un icono para la comunidad afroamericana en particular y para casi todo el resto del mundo en general. Incluso consiguió un gran hito extra musical al ser galardonado por el presidente estadounidense Ronald Reagan en 1984 como referente de toda una generación.

LLEGAN LOS NOVENTA

Foto: Wikipedia.

Michael Jackson terminó su victoriosa década de los ochenta con cinco conciertos en enero de 1989 en el Memorial Sports Arena de Los Angeles, colofón para un ‘Bad Tour’ de 123 conciertos, 4,4 millones de espectadores en 15 países y un entonces récord de 125 millones de dólares recaudados en taquilla. Y se detuvo ahí porque ya era suficiente, aunque hubiera necesitado varios centenares de fechas para satisfacer la demanda terráquea.

Desde esa vertiginosa altura en la que cualquier traspiés es una catástrofe, comenzó Michael Jackson, que por aquel entonces tenía 31 años, a idear su siguiente obra en unas sesiones de grabación que arrancaron el 25 de junio de 1990 en los Ocean Way Studios y Record One Studios, ambos en Los Angeles. Y por primera vez en once años, no contaba con Quincy Jones como productor.

También te puede interesar: Video de María Félix cantando en concierto con Michael Jackson se hace viral en TikTok