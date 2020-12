Arañas aprenden truco para orientarse bajo gravedad cero; fueron llevadas al espacio

Alumno va por diploma en falda: El alumno fue toda una historia viral en instagram, las personas tienen puntos encontrados en este caso, unos apoyan la decisión del estudiante y otros la reprueban; como siempre sucede con este tipo de casos polémicos.

El estudiante asistió a la graduación con falda y las autoridades en la escuela, ubicada en Tucumán, optaron por negarle su diploma.

“Llevé la pollera para poder cambiarme en la escuela. Me cambié y al salir del baño, me vio el director y me preguntó que hacía vestido con ropa de mujer. Me impactó su pregunta, a lo que le respondí: la ropa no tiene género. Él me contestó que me tenía que ir”, dijo.