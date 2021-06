Arath de la Torre rompe el silencio sobre polémico comercial y pide disculpas

Estados Unidos. – Johnny Solinger, reconocido por formar parte de la banda de hard rock “Skid Row”, falleció este sábado, 26 de junio, debido a la insuficiencia hepática que le fue detectada en mayo.

La triste noticia fue confirmada por medio de las redes sociales de la banda, quienes se despidieron de su compañero y enviaron su pésame a la familia del cantante.

De acuerdo con los medios, los últimos días del cantante fueron muy complicados debido a los malestares y consecuencias de su enfermedad, razón por la que tuvo que estar hospitalizado. A esto, se sumaron sus problemas económicos, pues Johnny no contaba con seguro médico, así lo señaló el mismo cantante por medio de sus redes sociales.

“Es con gran pesar que debo dejar que todos sepan lo que está pasando conmigo y mi salud. Me han diagnosticado insuficiencia hepática. Y el pronóstico no es bueno. Como la mayoría de los músicos, no tengo seguro médico y es muy difícil recibir la atención adecuada sin él. Actualmente estoy bajo siete medicamentos diferentes y necesito que me drenen del estómago el líquido que se acumula cada dos días. He perdido mucha fuerza y también necesitaré fisioterapia”.