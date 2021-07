Ari Borovoy pide a sus compañeros de 0V7 una reconciliación (Video)

México.- Luego de que se dio a conocer que Lidia Ávila rompió relaciones con sus excompañeros, ya que no tolera la nueva relación de M’Balia con una mujer, todos confirmaron que había un distanciamiento.

Hace apenas unos días fue Mariana quien a través de un video publicado en sus redes sociales expresó que sus colegas no le respondían ni los mensajes, versión que fue contradecida por Kalimba, quien dijo que todo estaba bien en la agrupación.

Sin embargo, fue Ari Borovoy quien envió un contundente mensaje para todos los OV7 a través de un live en sus redes sociales, en donde pide que se reúnan a platicar.

Foto: Web

«Se abrió una puerta que tenemos que cerrar, porque de otra manera no vamos a llegar a nada, no es nuestro estilo”, dijo el también director de Bobo Producciones.

«Decidí hacer este video para platicar un poquito de todo esto y decir que yo, Ari -trato de cuidar todas las palabras- tengo una propuesta, no impuesta, una propuesta y lo digo aquí, porque este ha sido, lamentablemente, el foro y el espacio en el que me he enterado de unas cosas y me he enterado de otras; tenemos un chat entre nosotros 7 que está prácticamente inhábil desde hace varios meses y que lo voy a usar mañana, u hoy mismo, para poner lo que, en este momento, voy a proponer que es: Que nos reunamos en privado”, expresó.

Pidió a sus compañeros a dejar los egos a un lado, pues considera que a su edad están reaccionando de manera inmadura y adelantó que será él quien de el primer paso para la reconciliación, poniendo su avatar de redes sociales en blanco y solicitó a sus compañeros hacer lo mismo, en señal de que sí quieren arreglar las cosas. Érika Zaba, Kalimba y M’Balia ya respondieron al llamado.

Con información de TVnotas