Arranca campaña por Orizaba ‘El Tiburón’ Fidel Kuri

Xalapa, Ver.- La maestra Rosario Álvarez Vargas pidió la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y de autoridades federales para que la reincorporen a la Dirección de la escuela primaria «Antonio Quintana», ubicada en la ciudad de Córdoba, pues asegura que no le fue comprobada una falta que el año pasado le impusieron tras ser señalada de presunto desvío de recursos de dicho plantel en el año 2019.

Expuso que el supervisor escolar de la Zona 014 le entregó un oficio donde la puso en “resguardo” en la oficina de dicha Supervisión Escolar, sin aparente causa legal justificada, por lo cual solicitó en su momento la intervención de la SEV con un procedimiento administrativo contencioso para esclarecer la situación.

Durante este proceso, la dirección de la escuela permaneció cerrada, hasta que personas ajenas al servicio educativo y algunas docentes, el 7 de febrero de 2020, abrieron «violentamente» la dirección, introduciéndose con mochilas.

Las autoridades oficiales llegaron 3 horas después, y en ese lapso asegura que se introdujo una constancia que la comprometió dolosamente.

El 17 de marzo el departamento jurídico le notificó que no había motivo por el que se le impusiera una nota negativa, lo que fue notificado a la Dirección de Primarias.

«Un año después, ya con la pandemia me entregan un documento diferente donde ya aparece una nota mala en mi expediente y donde sugieren un cambio de adscripción. En ese mismo documento señalan que tengo la oportunidad de impugnar dicho documento, lo hago en tiempo y forma. Vuelven a checar la investigación y sale un nuevo resolutivo final donde dicen que no hay nada que seguir, nada que buscar y hasta ahí estoy porque no me han entregado nada de reincorporación, de investigación de nada».

Sin embargo continúa la inconformidad de padres de familia y algunos docentes.

No obstante, Rosario Álvarez, quien pertenece a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) insiste en regresar y reclama a la SEV que determine a más de un año de este proceso.

Se estima que la CNTE haga próximas movilizaciones, ya que hasta ahora no ha intervenido durante el proceso jurídico en curso.

Por Héctor Juanz