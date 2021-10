Arranca en Zamora el Festival del Tamal, Pan y Chocolate

Papantla, Ver.- Han pasado diez días y los padres de familia de la escuela primaria rural Miguel Hidalgo y Costilla de la comunidad de Arroyo Grande Número 1, mantienen tomado dicho plantel escolar, debido a que las autoridades educativas estatales les niegan la autorización del cambio de modalidad de servicio educativo y esta escuela pase a ser federal.

El tesorero del comité de Padres de Familias, Miguel Ángel Lorenzo Morales, mencionó que las autoridades de la Secretaría de Educación de Veracruz envió al representante de la Unidad y Control Educativo Mario Villa Viveros, para que llegar a una solución, pero no se obtuvo mayores resultados, pues a toda costa quiere que la escuela siga con la modalidad estatal y no se haga el cambio a federal, por lo que el plantel va a continuar tomado.

Foto: Noreste

Informando que únicamente les están dando largas a la problemática, la mayoría de los padres de familia exigen que sus hijos sean atendidos por los docentes en su modalidad federal, pues los estatales han brillado por su ausencia durante la pandemia, entre otras anomalías que se han venido presentando entre los maestros y han afectado el desempeño de los alumnos.

Lorenzo Morales comentó que desde el 30 de septiembre de este año, comenzaron las gestiones para cambiarse de modalidad, pero no les hicieron caso, «en próximas fechas vamos a ir a plantarnos a la ciudad de Xalapa para que nos tomen en cuenta, nos enviaron al profesor Mario Villa pero no llegamos a ningún acuerdo, pues a toda costa quiere que compartamos la escuela con los maestros estatales y federales y eso no los vamos a permitir», agregó.

Foto: Noreste

Los quejosos señalaron que dicha situación ya tiene de conocimiento la supervisora escolar de la zona 089 Papantla Foráneas, Doriel Mitze Mora Ochoa, pero nunca ha dado la cara, y únicamente los hace dar vueltas, «sabe lo que está pasando y todos los padres de familia estamos decididos a que se haga el cambio de modalidad de estatal a federal, pues se está pensando en la educación de nuestros hijos» comentó Lorenzo Morales.

Foto: Noreste

Señalando que la toma del plantel va a continuar hasta que alguna autoridad educativa de nivel estatal les resuelva, solo estamos pidiendo el cambio de modalidad, por el bien los más de 26 alumnos que acuden a la primaria rural Miguel Hidalgo y Costilla de la comunidad de Arroyo Grande Número 1.

Por Delhy Galicia

