Arrancan las actividades de protesta por desaparecidos en Poza Rica

Poza Rica, Ver. – Este lunes 9 de mayo, los integrantes del colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera, iniciaron las actividades de protesta en torno al Día de las Madres, esto con una jornada de bordado de los nombres de sus desparecidos.

El grupo de madres y familiares se congregaron en el memorial instalado en el parque Benito Juárez, donde se bordaron los nombres de sus desparecidos en las playeras, qué ocuparán las madres en su marcha de este martes 10 de mayo.

En esta marcha participarán todos los integrantes del colectivo, familiares y ciudadanos que se quieran sumar, unidos en una sola voz de exigencia a las autoridades, para dsr con el paradero de sus hijos, esposos, hermanos y familiares.

«Este día para nosotros no es día de fiesta, es de lucha y de protesta, no tenemos a nuestros hijos, pasan los años y no los tenemos, de esta forma nosotros pedimos la presencia de ellos en nuestras vidas», expresó Maricel Torres Melo integrante de este colectivo.