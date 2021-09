Arrancan trabajos de rehabilitación de la Línea 12 del Metro de CDMX

Ciudad de México.- Tras los hechos de este lunes, en donde la policía capitalina ejerció acciones de violencia física a Alcaldes electos, donde resultó herida en el rostro Lía Limón, en entrevista con José Cárdenas, Batres Guadarrama lamentó las declaraciones que realizaron los miembros de la Unidad de Alcaldes de Oposición a Morena, afirmó que solamente buscan alimentar la confrontación e invitó a los alcaldes a la serenidad y a prepararse para su trabajo.

El secretario de Gobierno afirmó que todavía no son los gobernantes de las alcaldías y primero deberían conocer las problemáticas de sus demarcaciones.

“Falta un mes para que tomen protesta y comiencen a ejercer sus encargos, pero pues deberían aprovechar este espacio para prepararse ,para conocer las problemáticas de sus demarcaciones con mayor profundidad y no estar buscando la confrontación con el gobierno central ”

Aprovechó para aclarar que la Fuerza Pública fue solicitada por la presidenta de la Mesa Directiva, quien envió un oficio al secretario de Seguridad Ciudadana y él respondió con el operativo que se realizó para resguardar el inmueble.

El funcionario local afirmó que los alcaldes llevaban peticiones y acusaciones contra el Gobierno central, y si el objetivo era el diálogo, ellos ya tenían una cita en los primeros días de septiembre con la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum.

“Si ya tiene la cita y lo saben desde hace varios días, pues el tema de que vayan a visitar el Congreso local no tiene nada que ver con sus reuniones con el gobierno de la ciudad”

De igual forma Martí Batres confirmó que es falso la creación de un grupo de superdelegados así como la eliminación del presupuesto o atribuciones.

“No se les está quitando ninguna atribución. Las atribuciones están señaladas en la Constitución y en las propias leyes orgánicas y no se están modificando ningunas leyes que señalen las atribuciones relacionadas con las alcaldías. Entonces, pues es un discurso que no tiene bases, que no tiene fundamento”

Martí Batres | Secretario de Gobierno de la CDMX