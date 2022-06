Arrancó la IX Cumbre de las Américas en Los Ángeles

Estados Unidos. – El Gobierno de Estados Unidos “entiende” la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de no asistir a la Cumbre de las Américas.

«Hemos hecho todo lo posible para incorporar los puntos de vista del hemisferio (…) hay una gran diversidad de opiniones”, expresó Ned Price, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos.

En conferencia de prensa, el vocero defendió la postura del gobierno estadounidense y subrayó que Cuba, Nicaragua y Venezuela “no son ejemplos de gobernanza democrática”, por lo que finalmente se decidió no invitarlos.

Tras días de incertidumbre, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que no asistirá a la Cumbre de las Américas que se realizará esta semana en Los Ángeles, California.

Foto: Nación 321

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador apuntó que su decisión sobre la Cumbre se debe a que el Gobierno de Estados Unidos no se invitó a todos los países del hemisferio., razón por cual enviará a dicha cita al canciller Marcelo Ebrard.

«Sobre la Cumbre, puedo informarle al pueblo de México que no voy a asistir. Va en mi representación y la del Gobierno de México, el canciller Marcelo Ebrard. No voy a la Cumbre porque no se invita a todos los países de América”, afirmó.

Yo creo en la necesidad de cambiar la política que se ha venido imponiendo desde hace siglos, la exclusión el querer dominar sin razón alguna, el no respetar la soberanía de los países, la independencia de cada país y no puede haber Cumbre de las Américas si no participan todos los países del Continente Americano. Consideramos que es seguir con la vieja política de intervencionismo, de falta de respeto hacia las naciones y sus pueblos”, agregó.

El mandatario mexicano reiteró que tiene buenas relaciones con su homólogo estadounidense Joe Biden, pero que éste recibió presiones políticas parara que Cuba no asistirá a la Cumbre de las Américas.

«Es un hombre bueno, en este caso siento que hay muchas presiones de los republicanos y sobre todo de algunos dirigentes del Partido Republicano, y también del Partido Demócrata, que tienen que ver con la comunidad cubana en Florida y en EE.UU., que tiene mucha influencia, pero que desde mi punto de vista están actuando con odio y que no quieren la hermandad de los pueblos y están haciendo sufrir mucho a un pueblo abnegado y digno como el pueblo de Cuba”, subrayó.

Con información de López-Dóriga Digital