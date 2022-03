Arrecia el norte este jueves; decretan alerta para fin de semana

Querétaro.- La Fiscalía General de Querétaro, dio a conocer los avances sobre las detenciones de los responsables de los hechos violentos que se dieron en Estadio Corregidora el sábado pasado, informaron que una detención se logró gracias a que una madre entregó a su hijo ante la policía por haber participado en la trifulca.

La madre firme pero afligida dijo ante las autoridades:

«Me está rompiendo el corazón, no hay de otra…le dije como estaban las cosas, no me dijo nada solo si», expreso la valiente mujer