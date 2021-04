Arremeten vecinos de Casa Díaz contra CFE por cortes de luz

Veracruz, Ver. – El ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares aclaró en comunicado que nunca se ha doblado frente al poder y por ello se pondrá a disposición de la FGR para cualquier información que requiera.

La mañana de este viernes, el diario La Jornada -a quien señala como el diario oficial del régimen- publicó la nota cabeceada como «Reactiva SEIDO pesquisas”.

En la nota informativa, explica Yunes Linares, se vuelven a sacar a la luz 8 denuncias hechas por Javier Duarte y Manuel Espino en su contra, tratando de impedir su elección como Gobernador del Estado de Veracruz, hace 8 años.

«Dichas denuncias fueron investigadas y todas concluyeron con un no ejercicio de la acción penal (tengo copia de los mismos), por contener hechos falsos y acusaciones fantasiosas.

No es extraño que las mismas se “reactiven” en plena etapa electoral y que se presenten nuevas denuncias; es el uso político de los instrumentos de justicia, pero hay que entenderlos, ‘son tiempos de zopilotes’ dijo el Presidente», señala parte del comunicado.

Ante esta situación, el ex mandatario estatal, aclaró que no existe temor alguno y por tal motivo, para aclarar cualquier situación, en caso de ser requerido, estará disponible para la Fiscalía General de la República a fin de poder aportar toda la información que requieran.

«Por cierto, hablando de “La Jornada”; sería muy importante que se investigue la licitud de los ¡400 millones de pesos! provenientes de recursos públicos que ha recibido desde que inició la presente administración.

Igualmente que se publique el avance que lleva la investigación sobre los casos de manejo de recursos en efectivo de procedencia ilícita para financiar actividades políticas, el evidente enriquecimiento ilícito de funcionarios, la muy reciente exhibición de riqueza y derroche en centros turísticos y la vinculación de muy cercanos al régimen con la trata de personas. Supongo que la Ley es para todos ¿o solo para los que consideran adversarios?», resaltó.

Finalmente, expuso tajantemente «nunca me he doblado frente al poder, tampoco lo haré hoy. No participo en tareas políticas, pero sí en el compromiso de defender mi honor y el de mi familia frente a lo que evidentemente es un asunto con una motivación electoral».