¡Arrepiéntete, pecador! Llama mujer religiosa a Peso Pluma

Florida, EU.– Recientemente, una enfermera de Florida después de tener eructos irrepetibles, decidió acudir al médico para que le diagnosticara cuál era su problema. Sin embargo, jamás se imaginó lo que el doctor le diría, claramente la enfermera quedó asombrada.

En realidad, la señal de advertencia que su cuerpo estaba ocasionando tras haberse realizado varios exámenes médicos, se dio cuenta de que su vida además de estar en riesgo se trataba de una enfermedad que la podía llevar a la muerte.

¿Desde cuándo sospechaba del problema?

La travesía comenzó desde hace dos años, fue así que en el 2021, la enfermera McBreen de tan solo 24 años de edad, se le hizo costumbre eructar hasta 10 veces al día en repetidas ocasiones. Lo cual no era para nada “normal” y dejo que los meses pasaran, pero nada salió como esperaba, pues pasó a calambres estomacales y reflujo ácido, sin soportar el dolor tan fuerte.

El diario The New York Post, aseguró que la joven enfermera tenía una vida aparentemente saludable, tan solo porque hacía ejercicio continuamente en la semana y su alimentación era apta.

Pero, cuando asistió al médico, la sorpresa que se llevó no fue fácil, pues le diagnosticaron “cáncer de colon”, tanto su familia como ella quedaron en shock.

¿Qué es el cáncer de colon?

Es una enfermedad que está formada de células malignas (cancerosas) en los tejidos del colon. Los antecedentes médicos afectan el riesgo de cáncer de colon.

¿Cuál puede ser un signo de cáncer de colon?

Los signos del cáncer de colon son la presencia de sangre en las heces o cambios en los hábitos intestinales.

En resumen, gracias a una tomografía computarizada (TZ) que le realizaron delató la enfermedad grave, “cáncer de colon en etapa 3” más un tumor que estaba obstruyendo el intestino grueso. “Realmente fue una experiencia extracorpórea”, expresó. “Nunca en un millón de años pensé que cualquier síntoma vago que tuviera fuera en realidad cáncer de colon en etapa 3”, afirmó.

Bailey MCbreen, también comentó que lo que comía se quedaba atrapada dentro del tumor, lo que le ocasionaba reflujo y eructos constantes.

Afortunadamente, los doctores tuvieron éxito al momento de extirparlo tras una cirugía de urgencia a término de enero del año presente. Igualmente, la enfermera inició la quimioterapia que por cierto va a continuar continuará hasta el mes de agosto.

“Todo el viaje ha sido una montaña rusa de emociones. Mi diagnóstico ha impactado mi vida en todas las formas posibles que te puedas imaginar”, añadió.

Finalmente, McBreen no se ha rendido y no lo hará, pues las esperanzas de seguir y vivir la vida están en pie. No cabe duda que una enfermedad no debe frenarte para seguir adelante.

