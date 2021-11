Artesanos de Ixhuatlancillo piden ayuda del alcalde de Veracruz por cobro excesivo

Veracruz, Veracruz.- Artesanos de Ixhuatlancillo, denunciaron un cobro excesivo que pretende hacerles el sub-director de Comercio del municipio de Veracruz, con la finalidad de desalojarlos antes del 3 de diciembre.

Teresa García Flores, presidenta de la Asociación Civil de Mujeres Voluntarias para el desarrollo de Ixhuatlancillo, relató que por la pandemia, desde hace un año les dieron un espacio en el estacionamiento de Reino Mágico, con permiso para quedarse hasta el 29 de diciembre, pues ahí se instalan los comerciantes de la Feria de Reyes Magos.

“Sin embargo, ahorita en estos días llegó el sub director (de Comercio) junto con el líder, que se llama Camerino Sixtos, y entonces él nos dice que nos va a cobrar a mil quinientos el metro (…) que aproximadamente dice él que son 45 mil pesos”, mencionó la artesana.

La también activista, dijo que ha acudido al Ayuntamiento de Veracruz para intentar platicar con el director de Comercio, pero hasta el momento no ha logrado el objetivo; motivo por el cual solicita el apoyo del alcalde Fernando Yunes Márquez, para mediar la situación, ya que aseguran, no se niegan a pagar, pero que sea un cobro justo.

“Nosotros hacemos un llamado al señor presidente para ver si nos podría condonar o, no nos negamos a pagar, sí podemos pagar, pero algo justo, porque no podemos pagar más”, subrayó.

Teresa García Flores, aclaró que su Asociación Civil ayuda su comunidad recolectando medicamento, y creando programas de emprendimiento para sumar a los jóvenes con problemas de drogadicción, a fin de que dejen los vicios y se ocupen en un trabajo.

La artesana explicó que el año pasado realizaron un pago para poder vender, de poco más de 9 mil pesos, además de regalar un volteo con tierra, a solicitud del director de Medio Ambiente, quien en este 2021, les solicitó donar una podadora, y este sería el pago por vender durante todo el mes de diciembre.

“Y ya lo dimos, para quedarnos todo diciembre, hasta el 29 nos tenemos que quitar (…) y ahorita ya nos salió el sub director, ya trajo al líder, que le tenemos que pagar al líder, yo no puedo tratar con líderes, yo simplemente sí estoy dispuesta a que se refleje en la tesorería, estamos dispuesto a pagarlo (…) pero no 45, porque 45 es mucho”, remató.