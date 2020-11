Arturo Herrera continuará en la Secretaría de Hacienda

CDMX. La exsecretaria de Estado, Rosario Robles Berlanga no ha recibido formalmente una nueva orden de aprehensión en su contra en losnúltimos cinco días por sospecha de delincuencia organizada

Su abogado Epigmenio Mendieta dijo que la difusión de dicha información es “calculada” y parte de un proyecto político en contra de su representada.

“Hasta este momento no se ha cumplimentado (la orden). Yo he solicitado ya a la Fiscalía General de la República que me dé acceso a esa carpeta, he hecho la solicitud correspondiente y estamos en espera de la respuesta que nos proporcione y que nos den acceso a esa carpeta, que nos entreguen la orden y todo lo que contiene la carpeta de investigación”, indicó el abogado en entrevista con Grupo Fórmula.