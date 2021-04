Arturo Peniche vuelve con su esposa Gaby Ortiz

Durante un live en Instagram el reggeatonero Anuel AA respondió a una de las incógnitas que tienen los fans y confirmó su ruptura con la cantante Karol G

La noticia se viralizó rápidamente después de que el cantante hiciera un ‘en vivo’ a través de su cuenta de Instagram donde anunció esta separación.

Durante la transmisión que realizó Anuel, afirmó que aunque hay amor entre ellos, desde hace unos meses decidieron separarse y alejarse de las redes sociales. “Karol y yo ahora mismo no estamos juntos, llevamos como cuatro meses y medio, ha pasado el tiempo. No tenemos mala relación ni mala comunicación, por eso es que no los últimos meses no nos han visto juntos”, dijo Anuel AA.

Por su parte la cantante colombiana Karol G, habló también sobre el tema a través de un mensaje en su cuenta de la misma red social, en las historias aseguró que rompieron en buenos términos. Además agradeció a Anuel AA por los casi tres años de relación que vivieron juntos. Reveló también que una de las razones que terminaron con su relación, fue por las redes sociales, de donde intentaron mantener alejado su noviazgo. Sin embargo, no fue suficiente.

Durante en vivo, Anuel AA confirma su separación con Karol G.

pic.twitter.com/AIPBmDVLCG — ʟᴀᴛɪɴᴏ ɢᴀɴɢ (@LxtinoGang) April 20, 2021

“Por mucho tiempo tratamos de alejarnos de la relación de las redes sociales para cuidarnos; nunca utilizamos nuestra relación para hacer marketing, ni hoy ni hace casi tres años, que todo comenzó. Éramos dos personas con vidas públicas que queríamos tener una relación normal como cualquiera y fue esa la razón por la cual nunca escondimos lo que sentimos y decidimos hacerlo público”, escribió Karol G.

La artista también admitió lo difícil que ha sido este rompimiento, y aun más tener que hacerlo, ante los ojos de miles de seguidores. Sin embargo, también agradeció a quienes la han seguido y la han apoyado todo este tiempo.

“Si ya solo aceptarlo es difícil, imagina tenerlo que hacer ante millones de personas (…) Las cosas increíbles que nos pasaron a ambos como persona y como artistas fueron una bendición y resultado de un amor bonito que nos llegó a cada uno en el momento que más lo necesitamos. Gracias a todos por acompañarnos en nuestras locuras, el amor que sentimos por parte de todos durante estos casi tres años fue inigualable, increíble, y vibrar junto con ustedes fue mágico”, agregó.