Asaltantes en moto embestidos por su víctima en Edomex

Jalisco.- Su nombre ya era Elián pero ahora es oficial. Tiene 13 años de edad y cursa el segundo grado de secundaria. Acompañado por su madre, recorrió 553.6 km de Iztapalapa a Jalisco por vía aérea, su destino, el Registro Civil ubicado sobre la calle Ramón Corona en el municipio de El Salto.

Él forma parte de los 14 niños, niñas y adolescentes de varios estados de la República que viajaron a la entidad para obtener sus actas de nacimiento acorde a su identidad de género autopercibida.

Elián siempre se identificó como persona transgénero, sin embargo, fue hasta hace un año y medio que se lo confesó a su mamá. Previo a este momento tuvo que afrontar las dudas que le surgieron sobre su identidad sin un referente que le pudiera clarificar sus preguntas. Después tuvo que enfrentar el rechazo de las personas más cercanas a él.

“Fue muy difícil por la parte de aceptación de mi familia porque mi familia es muy machista a veces y la mitad de mi familia no me apoyó y hasta la fecha.

Mi mamá no sabía ni qué hacer porque me apoyaba pero no terminaba de asimilar todo”, contó. Para él, que otros y otras cuenten con este derecho significa un avance en la deuda histórica que se tiene con las personas trans, pero lamenta que no todos puedan acceder a ello.

Realizar el cambio de su acta de nacimiento implica viajar a otro estado, ya que son pocas las entidades que facilitan que mujeres y hombres trans puedan cambiar sus nombres, menos aun los que permiten el trámite a niñas y niños.

“Tuve que buscar en Internet que ya había más información aunque no hay información muy clara pero tuve que ingeniármelas para buscar (…) Decidimos venir acá a Jalisco y la Asociación por las Infancias Transgénero nos apoyó en todo esto (…) No es algo bonito viajar a otro estado para que se me valide como persona porque al final soy una persona como todos”.

Elián se describe como una persona alegre, le gusta el voleibol y quiere estudiar medicina forense, otro de los sueños que va a cumplir. En el ámbito escolar tampoco ha sido fácil que otros lo acepten, pero quiere que su historia sea inspiración para otros.

“Si acepto entrevistas es justamente para que más personas me vean y miren mi historia y sepan que no está mal y que no están solos”. Actualmente se encuentra en valoración medica para iniciar el tratamiento hormonal que le permitirá adaptar sus características sexuales secundarias a su identidad de género.

El trámite es gratuito y rápido, en un lapso de tres días hábiles se emite la resolución administrativa. Hasta el momento son 20 las solicitudes de cambio de actas de nacimiento que se han recibo en el Registro Civil de El Salto.