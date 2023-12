Asegura Alcalde que el Ayuntamiento no ha otorgado permisos a Gas Natural Noroeste para introducir gasoductos

Xalapa, Ver.- El Alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued afirmó que para que la Dirección de Desarrollo Urbano conceda permisos para que la empresa Gas Natural del Noroeste SA de CV inicie la introducción de gasoductos en la ciudad, primero deberá comprometerse a que la red libre escuelas, zonas densamente pobladas y hospitales.

El Edil aseguró que su Administración Municipal no ha concedido permisos a la empresa Gas Natural del Noroeste SA de CV para la introducción de ductos, pues no se han reunido con los empresarios.

Apenas el 06 de diciembre, la Secretaria de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado, confirmó que la empresa Gas Natural del Noroeste cuenta ya con los dictámenes de riesgo que le permiten introducir ductos para transportar gas natural en el Municipio de Emiliano Zapata.

Al respecto, Ahued Bardahuil dijo

“Tendría que revisar Desarrollo Urbano, en caso de que fuera así, por el momento no hay nada concreto, hay que ver los trazos, que no contravenga la ley de Desarrollo Urbano municipal pueden contar con un permiso y tendrán que ver una ruta donde no afecte la ley porque si no estarían violentando la ley escuelas hospitales y zonas densamente pobladas”.