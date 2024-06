Aseguran animales exóticos durante operativo en Xalapa; hay un detenido

Xalapa, Ver.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) quien debe regular la extracción en los manantiales que se ubican en la congregación el castillo, precisó el presidente municipal de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil.

Luego de que piperos de dicha localidad pidieron a autoridades estatales y municipales que regulen el uso de estos afluentes con el fin de surtir de agua a la capital del estado, Ahued Bardahuil explicó que se trata de competencia federal.

Reconoció que las pipas privadas ayudan a atender la crisis hídrica por la que atraviesa la ciudad, por lo que la comisión municipal de agua y saneamiento autorizó a piperos el uso de una planta potabilizadora. actualmente suman alrededor de 30 pipas que dan el servicio de agua de forma pública y privada.

“Hay gente que tiene el recurso y en vez de pedir agua gratis a CMAS en pipa, la compra porque su nivel socioeconómico se lo permite. Eso nos ayuda porque podemos atender la clase más necesitada y los fraccionamientos para el uso no industrial ni de lujo, si no habitacional y esto nos permite que ellos surtan, porque cualquiera paga 600 o 700 por una pipa que son para residencias o jardines o uso comercial y nos ayuda en lo que esto se llega a nivelar. Ahí tendrían que ver con Conagua para que les den esa autorización y no tendríamos inconveniente”.