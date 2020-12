Asesinan a dos mujeres trans en Oaxaca en una semana

Ex alcalde presuntamente mata a pareja de motociclistas en Tierra Blanca. El ex alcalde de Ciudad Isla, Juan Cruz Elvira y también ex diputado local, presuntamente atropelló a una pareja de motociclistas, quienes fallecieron sobre la autopista La Tinaja-Cosoleacaque, a la altura del municipio de Tierra Blanca.

El hecho se registró la tarde de este miércoles, cuando presuntamente Juan Cruz Elvira, conducía un automóvil sobre la mencionada autopista.

Sin embargo al llegar a la altura del kilómetro 55, su vehículo impactó a un par de motociclistas, que intentaban ingresar al carril de alta velocidad por donde circulaba el ex alcalde.

Tras el impacto, los motociclistas de nombre Víctor Manuel Vergara Rosado, de 28 años de edad y su acompañante Justino, de 15 años de edad, originarios de Ixtaczoquitlán, fueron proyectados hacia el pavimento.

Testigos pidieron auxilio el número de emergencias 911, donde se canalizó el apoyo a personal de diversos cuerpos de socorro, quienes tras su arribo confirmaron el deceso de los jóvenes.

Al lugar arribaron elementos de la Guardia Nacional División Caminos, quienes habrían tomado conocimiento del percance tienda acordonada la zona y requerida la presencia del Ministerio Público.

Momentos más tarde, la autoridad ministerial llegó a tomar conocimiento del siniestro, para luego ordenar levantamiento y traslado del de los cuerpos al Servicio Médico Forense.

Hasta el momento se desconoce si el ex alcalde quedó a disposición de la autoridad, mismo que se dijo era acompañado de una mujer, quien habría resultado lesionada.

Trascendió que la pareja de motociclistas habían acudido a rapiñar la carga de un tráiler volcado en la mencionada autopista.

