Asesinan a presidenta de Canainpesca horas después de denunciar el aumento de la pesca ilegal en BC

México.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseveró que solo le dejará dos compromisos pendientes a la virtual mandataria electa, Claudia Sheinbaum: el Caso Ayotzinapa y la descentralización de secretarías.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador explicó que ha cumplido con todo lo que tiene que ver con beneficiar al pueblo de México.

“No me acuerdo de nada que haya ofrecido y que no vaya a cumplir, en obras en beneficio de la gente. Lo que ofrecimos lo estamos cumpliendo, se está trabajando en eso. Casi todo (ha cumplido)”, comentó. «Ofrecí 100 compromisos, pero hay uno o dos que están pendientes: el que tiene que ver con Ayotzinapa y el que tiene que ver con la descentralización, básicamente, pero hemos hecho 100 cosas más”, señaló.

El mandatario mexicano minimizó los compromisos pendientes que se dejarían y afirmó que en su Gobierno se han hecho “100 cosas más que no me comprometí, a lo mejor me quedo corto”.

En lo referente a los trabajos de transición con Claudia Sheinbaum, el tabasqueño aseveró que “todo va a quedar cubierto hasta diciembre” en lo referente al próximo presupuesto que deberá presentarse en próximas semanas al Congreso.

Foto: Sociedad 3.0

“En el caso del presupuesto se trabaja de manera conjunta. Es la presidenta electa quien tiene la decisión porque, aunque a nosotros nos toque elaborar una parte, a ella le va a tocar enviarla y va a ser el presupuesto que va a ejercer en sentido estricto”, comentó.

López Obrador aseveró esta mañana que esta ha sido “una transición ordenada, sin sobresaltos, tersa, muy responsable”.

Con información de López-Dóriga Digital