Asesinan a un hombre en zona hotelera de Cancún; hay tres detenidos

La Policía de Miami-Dade (Florida, EE.UU.) continúa este lunes la búsqueda de un sospechoso de secuestrar en la calle, violar y disparar a un menor de 12 años, a quien dejó herido de gravedad en la calle.

De acuerdo a las autoridades, el menor caminaba por la calle en el barrio de Brownsville, en el noroeste del condado, entre las 02:00 y 03:00 h del sábado cuando un “hombre hispano alto con pelo largo y rizado” se le acercó en un vehículo negro y lo forzó a subir a él.

Posteriormente, el hombre condujo hasta un lote abandonado “donde agredió sexualmente y disparó al menor”, para luego expulsarlo del automóvil y huir de la escena, según un comunicado de la Policía condal.

El portavoz de la Policía de Miami-Dade, Álvaro Zabaleta, dijo este lunes en rueda de prensa, que el atacante puso el pestillo en las puertas, lo que dificultó que el menor pueda escapar, no obstante éste luchó para defenderse.

🚨 Investigators are seeking the assistance of the community to find the individual who sexually assaulted and shot a 12-year old boy in the area of NW 43 Terrace & NW 30 Avenue. #TogetherWeCan

🎥: https://t.co/bqYo1qlNkD pic.twitter.com/I2Vi5KGQPP

— Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) March 29, 2021