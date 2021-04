Asesinan balazos a tatuador en Coatzacoalcos

Minatitlán, Ver.- Este miércoles por la tarde versiones no confirmadas señalan que se registró un incendio en la refinería Lázaro Cárdenas del Río en el municipio de Minatitlán. El incendio se suscitó en un punto donde se concentra el combustible.

Se ha implementado un fuerte operativo de seguridad en la refinería y a la altura de la avenida Reyes Aztecas y Ávila Camacho en los sectores de la colonia Obrera y Cuauhtémoc oor parte de Protección Civil, Bomberos, personal de la refinería; elementos de la Secretaría Nacional se encuentran resguardando la vialidad , de igual manera se encuentran elementos de la policía municipal y estatal en el lugar.

Hasta el momento no se ha evacuado a ninguna persona de la periferia y no se tiene confirmación si existen personas lesionadas, las autoridades se mantienen en total hermetismo al respecto, lo único que informaron fue que el material que se consume no pone en peligro a la ciudadanía.













Por Redacción Noreste