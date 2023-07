Asesinato de ‘Lady Pestañas’ habría sido por manejar dinero de grupo delincuencial: CGJ

Xalapa, Ver.- El delegado en Veracruz de los programas sociales de la Secretaría del Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara aseguró que no teme a las nuevas quejas y denuncias en su contra por supuestos actos anticipados de campaña.

Luego de que se dio a conocer que sólo dos de las 5 denuncias, las que son en su contra, que recibió el Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE) fueron enviadas al Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, Manuel Huerta dijo: «Uy qué mello, pero el que nada debe, nada teme».

Aseguró que no usa espectaculares para promoverse y que seguirá criticando el uso de recursos públicos con fines políticos electorales: «Nunca vamos a hacer uso de esos mecanismos».

Manuel Huerta dijo que es claro que desde hace meses se dirigen ataques en su contra, está vez en referencia a las denuncias ante el OPLE:

«Me agarran a mí como si fuera alguien muy importante, algo han de saber que yo no sé, pero la verdad es que el que nada debe nada teme. Yo traía dos casos, ya los ganamos. Ahora voy a revisar de qué me acusan. Me da risa, no digo uy que mello, pero el que nada debe nada teme, nada fuera de la ley, es convicción, es congruencia».