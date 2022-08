Asesinato del ex alcalde de Rafael Lucio no debe politizarse, habrá justicia: Eric Cisneros

Xalapa, Ver.– Habrá justicia, pero se debe dar tiempo a la Fiscalía General del Estado para investigar sin ninguna presión ni línea política el asesinato del ex presidente municipal de Rafael Lucio, José Allan Mendoza, dijo el secretario de Gobierno en Veracruz, Eric Cisneros Burgos.

Luego del bloqueo de la carretera Xalapa-Perote que este lunes hicieron habitantes de este municipio para demandar que sea detenido el actual alcalde Damián Hernández Hernández, a quien señalan como autor intelectual de dicho crimen, el secretario de gobierno dijo que no se debe politizar el caso.

“Es un asunto que tiene la Fiscalía General del Estado y todo proceso de investigación lleva un tiempo, es un proceso de investigación, cuando no se detiene a alguien en flagrancia, la investigación tiene un proceso y para que no se cometa otro acto de arbitrariedad contra absolutamente nadie, ese proceso debe llevar su tiempo. Se va a hacer justicia no tengan ninguna duda. Se han politizado otros como el lamentable homicidio de la persona que ultimaron en Cardel, se aclaró ese asunto, quisieron politizarlo. Es lamentable que cuando se comete un homicidio alguien quiera politizarlo, pero aquí no vamos a dejar que se politicen porque en este gobierno se hace justicia”.