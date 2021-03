Así fue cuando El Rey del pop se encontró con La Princesa Diana

La segunda temporada de Luis Miguel: La serie se estrena el 18 de abril y se han filtrado las primeras imágenes del personaje de Mariah Carey

Una de las series más aclamadas de Netflix, que habría manejado detalles de su estreno tan hermético como la vida misma de su protagonista, Luis Miguel, finalmente ha filtrado las primeras imágenes que corresponderían a la etapa donde la figura de la música sostuvo una intensa relación con la famosa Mariah Carey.

En las fotos se aprecia al actor Diego Boneta, en una locación ambientada en un lugar muy frio con nieve alrededor, el interprete fue captado en compañía de una mujer con una cabellera abundante de quien atribuyen sería de Mariah Carey, según la época a la que corresponden las imágenes, en 1998

Fue en ese año cuando las dos reconocidas estrellas del espectáculo coincidieron en Aspen, Colorado e iniciaron lo que parecía una ferviente relación amorosa.

Cabe recordar que es el artista mexicano Diego Boneta quien ha encarnado al personaje principal de la serie, Luis Miguel desde la primera temporada hasta los capítulos de la segunda entrega la cual finalmente luego de una extensa pausa a causa de la pandemia, llegará a las pantallas de todos los que cuentan con el servicio de streaming.

La serie de Luis Miguel llega a Netflix el próximo 18 de abril, un día antes del cumpleaños número 51 del «divo de México«, la segunda entrega constará de ocho capítulos que estarán disponibles cada domingo.

Fue recientemente la cuenta oficial de Instagram de la plataforma de contenidos, Netflix, quien confirmó la fecha de estreno de la segunda temporada a través de un video que mostraba un gran sol que en algún momento es cubierto en su totalidad «Cuanto más brilla el sol, más obscuras son las sombras», es el texto que acompaña el material en el cual también se escuchan algunos aplausos al fondo.

Diversos informes que han trascendido en los últimos meses revelarían algunas pistas de los temas que abordará la continuación de esta historia donde se espera, finalmente se aclare todo sobre la desaparición de Marcela Basteri, la madre del «astro rey«, uno de los más grandes misterios de su vida.

Ha sido el mismo Boneta quien recientemente fuera captado a la salida de un restaurante con una misteriosa joven de la cual no confirmaron si era o no su novia Renata Notni, sin embargo una trabajadora del lugar reveló que el intérprete y su acompañante, habían degustado una gran cena.

A la salida del lugar, las cámaras intentaron abordar al joven histrión quien optó por no hablar mucho ante las cámaras y solo invitó a todo el público a ver la nueva entrega de la serie.

Luis Miguel es conocido por ser una reconocida figura de la música y todo un conquistador que ha visto pasar a las mujeres más bellas por su vida, una de ellas fue la cantante estadounidense, Mariah Carey.

En su momento significó una de las relaciones más sólidas que llegaron a conocerse sobre el artista y la intérprete de «All I Want For Christmas Is You«, sin embargo, el final llegó y hasta hoy no se tienen claras las razones que los llevó a terminar.

Diversas versiones apuntan a supuestas infidelidades de parte de ambos, sin embargo, se desconoce una versión oficial. Lo que al parecer fue un hecho es que su ruptura derivaría una fuerte crisis de salud para la cantante lo que incluso la llevó hasta el hospital, esto lo revelaría la propia Mariah a la revista People en una pasada entrevista.

