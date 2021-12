Así fue la polémica historia de amor de Vicente Fernández y “Cuquita”

Ciudad de México.- Con una trayectoria de más de 50 años, el intérprete mexicano, Vicente Fernández, conocido como “El Charro de Huentitán”, falleció a los 81 años, dejando un incalculable legado en el cine y la música.

La pareja estaba destinada a ser eterna, pues ambos vivían en Huentitán, Jalisco, y se conocieron desde que eran muy jóvenes, pues Cuquita era la hermana de uno de los amigos de Vicente Fernández. Ella nació en Guadalajara el 23 de julio de 1946, y tenía solo 17 años cuando conoció a Vicente.

Según “Chente” Fernández, un día la vio salir a misa con su mamá y le llamó tanto la atención, que desde ese momento quedó prendado de ella y se propuso que fueran novios, sin que le importara que la chica ya estuviera comprometida con alguien más.

El cantante contó a ¡Hola! que los problemas aparecieron cuando él decidió seguir su sueño de convertirse en cantante, por lo que debía viajar de manera recurrente y no tenía tiempo para ver a su novia.

En una entrevista con Mara Patricia Castañeda, Vicente Fernández relató que antes de marcharse a trabajar a la Ciudad de México le prometió a Cuquita ayudarla económicamente.

A lo largo de su carrera, Vicente Fernández desató rumores de varias infidelidades. En una entrevista con Mara Patricia Castañeda, El rey de las rancheras confesó no haber sido “un santo” y agregó que su esposa, María del Refugio Abarca Villaseñor, sabía con quién se casaba.

“Yo nunca anduve de faceto andando para que dijeran: ‘ay, ese Chente, es muy mujeriego’, no, yo no. No fui un santo, pero nunca me vieron (…) Nada más es ser discreto”, aseguró.