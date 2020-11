Así fue la propuesta de matrimonio de Eleazar “N” a Stephanie Valenzuela, antes de agredirla

México.- La cubana, ahora ha sido acusada de robo, se dice que se trata de un celular de gama alta y un par de relojes de una marca bastante cara.

Livia Brito no sale del ojo del huracán y es que ahora la acusan de presuntamente robar un teléfono celular de alta gama y dos relojes de alto valor. Lo que al parecer la dejaría en evidencia de su gusto por llevarse cosas que no le pertenecen.

Hay que recordar que en la actualidad, aún no resuelve su situación legal después de que un fotógrafo en Cancún la acusara de haberlo golpeado y robado cosas.

También te puede interesar: ¡¿Quéééé?! La cantante de Pandora; Isabel Lascuráin se separa tras 22 años de matrimonio

Según medios locales existe evidencia de que la cubana se quedó con el teléfono y los dos relojes de marca Rolex.

De acuerdo con el reportero Gabriel Cuevas, el robo le ocurrió a uno de sus conocidos

«Un amigo me contó una historia que me costó creer, él no sabía que yo era reportero y comenzó a hablar de que le habían robado un iPhone, que había sido una actriz, y yo dije: pero ¿Cómo una actriz? -‘Si, un día salimos’, me contó: – ‘Y después de vernos, bye, desapareció mi iPhone”,

Gabriel cuevas