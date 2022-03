Así los cuartos de final de la Champions League; Real Madrid va contra Chelsea, el campeón

Foto: Eurosport.

Suiza.- El sorteo de los cuartos de final de la UEFA Champions League, fue anunciado este viernes, El Real Madrid se enfrentará con el Chelsea, el actual campeón de Europa y el equipo que le eliminó en las semifinales de la temporada pasada.

Los cruces de cuartos de final de la UEFA Champions League llevan al Chelsea, ante el Real Madrid, que viene de eliminar al PSG de Lionel Messi en octavos.

El sorteo realizado en en Nyon, Suiza, quedó con los cruces: Chelsea vs Real Madrid, Manchester City vs Atlético de Madrid, Villarreal vs Bayern Munich y Liverpool vs Benfica.

Cuartos de final de la UEFA Champions League

(Ida: 5/6-abr. Vuelta: 12/13-abr)

1. Chelsea (ING) – Real Madrid (ESP)

2. Manchester City (ING) – Atlético de Madrid (ESP)

3. Villarreal (ESP) – Bayern Múnich (GER)

4. Benfica (POR) – Liverpool (ING)

Semifinales de la UEFA Champions League

(Ida: 26/27-abr. Vuelta: 3/4-may)

1. Manchester City (ING) – Atlético de Madrid (ESP) / Chelsea (ING) – Real Madrid (ESP)

2. Benfica (POR) – Liverpool (ING) / Villarreal (ESP) – Bayern Múnich (GER)

Final de la UEFA Champions League

28-may (Estadio de Francia, París)

Ganador Semifinal 2 – Ganador Semifinal 1

