Así lucen las personas de ‘Mi pobre angelito’ a 30 años del estreno

CDMX. El 15 de marzo del 2021 se anunciarán las películas nominadas a la versión 2021 de los Premios de la Academia. Los estudios de cine ya comienzan a promocionar las cintas que esperan les otorgue una nominación. Dentro de estos, Netflix podría ser un importante jugador y romper un récord de 85 años en los Oscar.

Con la pandemia del coronavirus, la industria del cine ha sufrido un duro golpe. Múltiples películas han cambiado sus estrenos para el 2021 y otras han preferido pasarse directo a streaming. Por esto, Netflix espera tener su mejor año en los Oscar, donde podrían convertirse en el estudio con más nominaciones en la historia.

El récord actual lo tiene el célebre estudio Metro-Goldwyn-Mayer, que en 1937 logró tener 5 películas nominadas en la Academia. Sin embargo, para la próxima edición, el gigante de streaming podría fácilmente romper este récord, gracias al arsenal con el que llegan para el 2021.

Sin embargo, nada está dicho hasta que se anuncien las nominaciones. Y es que pese al éxito de Netflix, los Oscar parecieran no favorecer a la plataforma. Ninguna de sus películas ha logrado ganar el preciado premio a Mejor Película, a pesar de tener grandes posibilidades con cintas como ‘Roma’. Solo otras dos han logrado llegar a esta categoría, ‘Marriage Story’ y ‘The Irishman’.

¿Qué películas de Netflix compiten por el Oscar?

‘The Trial of the Chicago 7’

Una de las apuestas más seguras del estudio, es el drama ‘The Trial of the Chicago 7’. Con la dirección de Aaron Sorkins, cuenta con un elenco estelas con nombres como Eddie Redmayne, Sacha Baron Cohen, Jeremy Strong, Yahya Abdul-Mateen II, Mark Rylance, entre otros. La cinta ya está disponible en Netflix.

El filme cuenta la historia real de siete dirigente políticos de Estados Unidos, que luchan por el fin de la guerra de Vietnam. Tras una protesta de Chicago, estos son inculpados por incitar la violencia y arriesgan cárcel por perturbar la paz. Así, la cinta detalla los conflictos políticos y corrupciones judiciales en torno a las persecuciones de líderes sociales.

‘Mank’

Otra de las cintas con las que Netflix aspira a llegar a los Oscar, es ‘Mank’ de David Fincher. Este drama tiene todos los elementos que los miembros de la academia aman: Espectacular cinematografía en blanco y negro, un director importante, una historia sobre Hollywood y un elenco estelar. Gary Oldman, Amanda Seyfried y Lily Collins son solo algunas de las estrellas. Se lanzará en Netflix el 4 de diciembre.

‘Ma Rainy’s Black Bottom’

La tercera película con grandes posibilidades de entrar a los premios, es la última cinta de Chadwick Boseman, ‘Ma’s Rainy Black Bottom’. Este drama cuenta con el fallecido actor y Viola Davis en los papeles protagónicos, siendo una de las más esperadas de la temporada. Se espera que esta película le entregue un Oscar póstumo a Boseman, por una actuación que ya está siendo aplaudida. Netflix la estrenará el 18 de diciembre.

Tras estas tres películas, la cancha no está tan segura para la plataforma. Sin embargo, son múltiples las que podrían aparecen en categorías menores, o sorprender entre las nominadas. Otras películas que buscan una nominación incluyen a títulos como: ‘Pieces of a Woman’, ‘Hillbilly Elegy’, ‘The Prom’, ‘Da 5 Bloods’, ‘The Midnight’s Sky’, ‘I’m Thinking of Ending Thing’ y ‘Over The Moon’.

