Así se vivió el simulacro nacional en la Ciudad de México

Ciudad de México.- Olivia López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México, dio a conocer que en la capital del país hasta el momento se han vacunado 50 menores de edad tras ganar amparos para recibir el biológico.

La funcionaria detalló que se han presentado 81 solicitudes para la aplicación de la vacuna a menores pero que 31 de ellas aún se están procesando.

Han sido vacunados 50 menores de edad tras ganas amparos en CDMX Foto: El Economista

Detalló que el proceso para estas solicitudes consiste en visitar el domicilio, verificar la existencia del menor y firmar un consentimiento informado.

Indicó que a estos menores se les aplica la vacuna Pfizer por ser la autorizada para menores de 18 años.

Destacó que las edades de quienes han recibido amparos van de 12 a 17 años.

Sobre la posibilidad de comenzar la vacunación de menores, ya no por amparos, sino como parte del Plan Nacional de Vacunación detalló que el Gobierno de la Ciudad de México apoyará las acciones de dicho plan pero que no pueden llevar a cabo ninguna otra modificación que no vaya dentro de sus lineamientos.

Con información de López-Dóriga Digital

