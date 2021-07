Asociaciones Civiles de Veracruz contra FGE por violación de derechos de la mujer

Poza Rica, Ver. – Se registró el decesos de una de los cuatro pacientes que tenían días internados los cuales se contagiaron de Coronavirus dentro del nosocomio.

Y es que ante el relajamiento de medidas, falta de contratación de personal y sin protección a pacientes vulnerables cuatro pacientes están contagiados de los cuales una mujer ya falleció mientras que más de 20 pacientes se encuentran en calidad de sospechosos.

Ante el aumento de contagios no se ha notificado a la población que la pandemia no ha terminado y que lo peor está por venir ya que ante la cepa Delta la tercera ola no se ha hecho esperar mientras que las autoridades guardan hermetismo sobre el comportamiento de este nuevo brote.

Por lo que familiares solicitan a la dirección médica información sobre sus enfermos ya que los aislaron y no tienen comunicación ni nadie les dice nada. Mientras tanto prevalece incertidumbre entre los empleados por riesgo de contagio en ellos, ya que los trabajadores del IMSS tuvieron contacto con esos pacientes.