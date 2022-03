Aspirantes a Agentes Municipales denuncian intromisión de Ayuntamiento de Medellín de Bravo

Alvarado, Ver.- Elementos del Cuerpo de Bomberos de Alvarado acusaron a la alcaldesa, Lizette Álvarez Vera, de bloquear su labor operativa.

Mencionaron que durante el acto cívico de este lunes 21 de marzo, en el zócalo de la ciudad y con motivo de natalicio de Benito Juárez, el Comandante de Bomberos, Luis Tiburcio Severino, sostenía una platica con la regidora cuarta, Karina Lira, y y el director de Protección Civil, Daniel Romero, en la cual buscaban coordinar acciones para mejorar el funcionamiento en el municipio; fue ahí cuándo se acercó la alcaldesa.

«Les dio unas instrucciones negativas a los presentes, a su regidora cuarta y a su director de Protección Civil, en dónde les dio instrucciones de que se nos cerraran todas las puertas, que no se nos atendiera de ninguna manera, que no nos hicieran caso, en pocas palabras, que no hicieran caso de las peticiones que nosotros les hacemos, que no tienen por que hacernos caso, que para eso les va a comprar un camión de bomberos y un equipo nuevo a su Protección Civil Municipal para hacer Bomberos Municipales».

«Desgraciadamente ella está mal orientada, en dónde cabe resaltar que no por ser presidenta municipal puede saltarse las leyes, hay leyes en dónde, si ya existe un Cuerpo de Bomberos en un municipio, ese Cuerpo de Bomberos tiene que salir adelante, y más si este se encuentra registrado ante la Secretaría de Protección Civil del Estado, en dónde obviamente cumplimos con todos los requisitos para ser bombero, no ser bomberos de boca, ser bomberos de profesión», remató Antonio Tiburcio Basurto.

Los bomberos alvaradeños mencionaron que la situación se está volviendo personal; sin embargo, se dijeron dispuestos a dialogar con la alcaldesa Lizeth Álvarez Vera, pues aseguraron, lo importante es brindarle la atención de calidad a los ciudadanos, evitando cualquier situación política.

