Ataque armado en San Luis Potosí, deja como saldo tres muertos

Coahuila.- Yolanda de la Torre Valdez, diputada priísta que promovió en la Cámara Baja una reforma para ampliar la presencia del Ejército en las calles en labores de seguridad pública hasta 2028, pidió licencia indefinida para separarse de sus funciones como legisladora.

El Pleno de la Cámara de Diputados concedió la licencia a la priista, quien a partir del 26 septiembre se separará de sus funciones legislativas, informó en su cuenta de Twitter la Cámara Baja.

De hecho, la propuesta de Yolanda de la Torre le trajo, en lo particular, señalamientos de haberse prestado para concretar la iniciativa que propone aplazar hasta 2028 la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

Asimismo, a nivel coalición, la propuesta habría sido motivo de desacuerdo entre los partidos que integran ‘Va Por México’ (PRI- PAN- PRD), lo que causó la fractura de la alianza legislativa, violó la moratoria constitucional de la oposición y revivió al PRIMor (alianza entre el PRI y Morena).

El pasado 2 de septiembre, De la Torre presentó la propuesta en San Lázaro y fue aprobada el miércoles 14 de septiembre con 335 votos a favor, 152 en contra y una abstención.

Una semana después de dar un ‘espaldarazo’ a la reforma a la Guardia Nacional del presidente Andrés Manuel López Obrador creció la versión de que la diputada De la Torre no fue la autora de la iniciativa y que, en realidad, sólo le pidieron a ella presentarla.

La reacción de la legisladora fue fuerte: “Es una falta de respeto a mi trayectoria y a una vida limpia de trabajo. A mí no me manda nadie, tengo neuronas para poder tomar decisiones. Es una burla, por eso yo no tengo marido, porque no me gusta que me mande nadie, yo pienso por mí misma”, refutó ante periodistas.

Yolanda de la Torre y su nuevo encargo en Durango

Entrevistada al final de la sesión de este jueves 22 de septiembre de la Cámara de Diputados, Yolanda de la Torre informó a los medios que el motivo de su licencia por tiempo indefinido es porque formará parte del gabinete de gobierno en el estado de Durango.

“Pedí licencia porque en Durango vivimos nuevos tiempos y me interesa estar cerca de mi estado. Agradezco muchísimo todo el apoyo que me han dado, yo soy una abogada formada, en los próximos días les platicaré, pero se aproximan proyectos importantes, especiales, que me motivan y que me inspiran, será algo donde yo le pueda servir a Durango”, indicó.

