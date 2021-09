Atletas paralímpicos de Tuxpan, representarán a Veracruz rumbo a los Paranacionales CONADE 2021

Tuxpan, Ver. – Bajo el lema «No bajes la guardia, mantengamos al país sin casos de rabia«, la Secretaría de Salud a través de la Jurisdicción Sanitaria número dos, arrancó con la aplicación del biológico antirrábico con el fin de evitar que este padecimiento en perros y gatos se salga de control, dicha campaña concluirá el próximo 25 de septiembre.



La meta establecida en esta jurisdicción es aplicar alrededor de 50 mil dosis, pero en concreto se han propuesto las autoridades alcanzar la cifra 43 mil 620 dosis brindadas con el respaldo de los dueños de los canes y felinos, logrando así dar la cobertura correspondiente.

Foto: Información Útil. Hasta el momento no se ha presentado ningún caso en pacientes con rabia.



Aunque hasta el momento no se ha presentado ningún caso en pacientes con rabia, la cual es transmitida de los perros al humano a través de una mordida, ello si es que el can padece de esta enfermedad, la Secretaría de salud no esperará a que se presente el primer caso para actuar.



Manuel Flores García responsable del programa de enfermedades transmitidas por vector y Adjunto de la oficina de epidemiologia de la Jurisdicción Sanitaria, señaló que, siguiendo las recomendaciones que ha emitido la Secretaría de Salud, desde el inicio de la pandemia, provocada por el SARS-CoV-2, en los diferentes 66 centros de salud, que contemplan esta jurisdicción, se está aplicando el biológico a estos animales.

Foto: Se invita a los ciudadanos que tienen mascotas, a llevarlos a vacunar, la aplicación es gratuita.



Las Semanas Nacionales de Reforzamiento de la Vacunación Antirrábica han permitido interrumpir la circulación del virus rábico entre perros y gatos. Debido al carácter mortal de la enfermedad, con la aplicación de esta vacuna se elimina el virus de la rabia en los canes también se elimina la sarna y otra serie de complicaciones que pueden presentar los perros por descuido de los dueños.



Así mismo recordaron que la aplicación de esta vacuna es gratuita, por lo que antes de que concluya esta campaña exhortan a los dueños de perros y gatos acudan a reforzar esta vacuna, recordando que los perros deben de ser vacunados al cumplir los cuatro meses.



Por: Martha Hernández

