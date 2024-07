Atoyac se convertirá en el segundo municipio productor de langostinos en Veracruz

Veracruz, Ver.- Ciudadanos del municipio Atoyac se encuentran capacitándose para iniciar con el proyecto de crianza de langostinos, mencionó el alcalde, Carlos Alberto Ventura de la Paz.

De esta manera, Atoyac se convertiría, después de Actopan, como el segundo municipio que tiene crianza de langostinos en la entidad veracruzana.

Carlos Ventura mencionó que al inicio de su administración cuando decidió crear el Festival de Langostino, el Colegio de Posgraduados con sede en Cuitláhuac, Veracruz, dio capacitación a los ciudadanos sobre la crianza de este crustáceo.

El primer año les habló sobre importancia del crustáceo, los tipos y el langostino nativo de Atoyac; el segundo año, les enseñó a reproducirlo.

«Nos platicaban que hay un mercado muy grande donde no se está abasteciendo de manera nacional el langostino, tenemos que traer el langostino de Taiwán de otras partes del mundo, porque como tal el país no tiene la capacidad, y como tal Veracruz y la zona donde estamos somos una zona de consumo mucho langostino y en Veracruz nada más existe un productor de langostinos, porque no tenemos ni la capacitación ni la experiencia, el Colegio de Posgraduados trae ese proyecto con el municipio para poder estarles dando seguimiento a cualquier persona que quiera emprender en este tema de la crianza, para poder abastecer un poquito el mercado que hace tanta falta», destacó.