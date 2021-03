¡Auchhh! Músicos a los que no les cae el 20 que ya no son famosos

México. – La fama es veleidosa y hay que cortejarla asiduamente, de lo contrario se escapa y si una vez entregó su atención y su amor, una vez perdidos es casi imposible de volverlos a recuperar.

Por ello los cantantes de cualquier género buscan las formas más ingeniosas para mantenerse vigentes, ya sea con éxito constantes o hasta haciendo uso de chismes, lo que importa es estar en boca de la gente y en la atención de todos.

En esta lista verás algunas caras conocidas que tuvieron 15 minutos de fama o incluso un poco más, pero que ahora solo son remembranzas de un pasado que fue luminoso pero que ya se ve oscuro.

Músicos que se rehusan a aceptar que ya no son famosos

Fergie

Tocó el cielo y las estrellas mientras fue vocalista de Black Eyed Peas, tanto que no resistió la tentación de ser solista. Y comenzó con el impulso que llevaba de la banda. Su disco The Dutchess de 2006 colocó cuatro canciones en el número uno del Billboard Hot 10º, incluso el sencillo Fergalicious» está en el libro de récords Guinness; por la subida más rápida de una canción en la lista Billboard (de #79 a #1 en 4 días).

Pero tardó 8 años en lanzar su siguiente disco y las canciones ya no tuvieron el mismo impacto, por lo que su siguiente disco Double Dutchess fue retrasado hasta 2017. Por más que intentó hacer trucos promocionales, como fue su pésima interpretación del himno de Estados Unidos en una final deportiva, el disco no despuntó. Ella señaló que tuvo que pagar de su bolsa sus videos musicales. Está esperando volver a repuntar.

Azealia Banks

El éxito de la canción 212 le valió obtener renombre en la industria de la música. Pero se lanzó a pelear en las redes sociales, lo que le valió que fuera vetada de Twitter y Facebook permanentemente. Su temperamento hizo que perdiera una colaboración con Lady Gaga, quien dijo que Banks tenía “una mala actitud”. En 2014 el diario inglés The Guardian señaló que la intérprete dejó su contrato con Universal y Vice informó que canceló una presentación en Noruega porque prácticamente nadie llegó. Pese a que tiene un nuevo contrato de grabación es incierto para cuándo aparecerá un nuevo material.

Iggy Azalea

Fue la cantante de moda con Fancy que estuvo en la cumbre de las listas de Billboard por siete semanas en 2014. Pero para marzo de 2015 su estrella se enfrió. Medios informaron que se negó a promocionar su primera gira en estadios, lo que causó que todo se cancelara. En 2016 criticó a su disquera porque no dejó que saliera un video para Azillion y la canción Team fracasó por lo que se perdió el interés por su segundo material, Digital Distortion. Los dos primeros sencillos que se desprendieron de este material fracasaron. Azalea criticó al director de su compañía disquera al afirmar que se había negado a que se promocionaran más sencillos de este disco. La espera por un nuevo material continúa.

Rita Ora

En 2016 su aparición en el The Wendy Williams Show resumió el sentir de muchos. La conductora le dijo. “Te amé en 50 sombras de Grey. Cada revista de moda que abres ves a Rita Ora, y yo siempre digo, bien, pero ¿qué más hace ella?” Su carrera llevaba un par de años en declive, ya que en 2014 twiteó, dejare caer mi próxima canción el lunes si esto llega a los 100 mil retweets, pero sólo llegó a los do mil. Desilusionada, retwiteó un comentario de una fan: ¿Dónde están sus 3.9 millones de seguidores cuando los necesitas?”. Más tarde dijo que la habían jaqueado, pero era demasiado tarde. Las disputas con su compañía disquera y su ex novio causaron que hasta 2012 solo lanzara un álbum, Ora. Pero su estrella no termina de brillar, por cada éxito surge un problema, ya sea un escándalo personal o que la sorprendan comprando su propia canción.

Meghan Trainor

Ella la rompió con su éxito All about that bass de su primer disco Title, en 2015. Pero su segundo disco fue incapaz de repetir este éxito, ya que Thank you solo logró vender la mitad de Title en su primera semana. El segundo sencillo de este material no llegó siguiera a la lista de los 100 más escuchados de Billboard. Su tercer disco se perfila para tener aún un peor desempeño.

Nelly Furtado

Su colaboración con Timbaland, Promiscuous, se mantiene en las estaciones de radio y su voz en Maneater aún nos hace mover la cabeza. Pero este éxito no se vio reforzado por sus lanzamientos posteriores. Loose debutó en 2006 con poco más de 200 mil copias vendidas en su primera semana. Seis años despu.es, The Spirit solo colocó seis mil copias en el mismo lapso. En 2014, mucho tiempo de espera después, debutó The ride con apenas mil 814 copias vendidas en su primera semana. El fracaso fue tal que este disco ni siquiera llegó a la lista de los 200 más escuchados en el país natal, Canadá, de Furtado. Ella se justificó ante la prensa de su país diciendo que para ella los lugares en los rankings no son muy importantes ya que ha tenido altibajos comerciales en su carrera, por lo que es a prueba de balas en ese aspecto.

Nick Jonas

Vivió su principal etapa de fama como integrante de los Jonas Brothers. Esta fama lo catapultó al lugar número seis en su debut como solista en 2014. Su álbum Last year was complicated debutó en el puesto número 2 de Billboard en junio de 2016. Aunque para la segunda semana ya estaba fuera de las listas. Aunque sus primeras tres canciones se colocaron en los primeros lugares, Levels solo llegó al lugar 44 y Bom bidi bom quedó 10 lugares abajo. Su sencillo de 2017, Remember I told you no entró entre los 100 primeros lugares. Aunque esto no afectó los costos de sus boletos a sus shows, El boleto para su gira con Demi Lovato, Future Now, costaban 10 mil dólares, éstos incluían un camerino backstage, una visita y fotos con Lovato y Jones, más mercadería autografiada y cena, pero paradójicamente no incluía el boleto para el concierto. Su mejor participación no ha sido en la música, sino en el cine. La película Jumanji de 2017 fue un éxito en taquilla.

Justin Timberlake

Tuvo un momento en que fue considerado como la próxima súper estrella del pop. Todos los medios informaban de sus canciones y su relación con Britney Spears. En 2004 protagonizó un escándalo mundial cuando provocó la primera falla de vestuario en un espectáculo de medio tiempo en un Super Bowl. Cuando regresó a este encuentro, 14 años después, su intervención fue vista como un fracaso, lo que para muchos desembocó en las malas ventas de su disco Man of the Woods. Medios especializados calculaban ventas de 700 mil copias en su primera semana, pero vendió menos de 250 mil. Ninguna canción llegó a los primeros lugares de las listas de éxitos. Sus dos primeros sencillos se estancaron en el lugar 9 y las siguientes no pasaron del lugar 70.

