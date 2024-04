Aumentan costos de vehículos por robos de la delincuencia organizada: Guillermo Rosales Zárate

Veracruz, Ver.- El costo de algunos vehículos ha tenido un incremento debido a los robos de unidades que han sufrido las concesionarias por parte de la delincuencia organizada, mencionó Guillermo Rosales Zárate, Presidente Ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

El empresario mencionó que las zonas considerados «focos rojos», son las carreteras de los estados de Jalisco, Michoacán, Guanajuato y resto de la zona del Bajío; siendo las camionetas las unidades que normalmente son hurtadas.

«Los vehículos que más son afectados son las camionetas tipo SUV y las camionetas Pick Ups. Y en términos de seguridad, sí hay un incremento de costos en toda la red, armadoras, distribuidoras, etcétera, Porque además de los acompañamientos de seguridad, por ejemplo, se tienen que restringir los horarios de circulación, se tienen que esperar a que no vaya solo un vehículo, se busca lo que se llama el escalonamiento, que es una de las recomendaciones de la Guardia Nacional, y por supuesto, todo eso hace que se incrementen los costos y se reduzca la eficiencia», expresó.

En otro tema, dijo que el Gobierno de Veracruz no tiene ninguna deuda con los distribuidores automotrices de la entidad, debido a que en este sexenio no se compraron vehículos a los concesionarios veracruzanos, si no lo hicieron a otros empresarios del país.

Guillermo Rosales aclaró que si bien se espera un buen cierre de año 2024 en cuanto a la venta de vehículos, es un sexenio perdido, pues la compra venta de vehículos es un indicador natural de la economía de un país.

«Esperamos un cierre de año favorable en la venta de vehículos, esperamos que el mercado crezca 7 por ciento y cerrar arriba de 1 millón 450 mil unidades, en lo personal creo que vamos a estar cerca de un millón y medio, y en términos comparativos y haces las referencias sexenal, esto estará siendo muy cercano a lo que fue la venta de vehículos en el 2018. Es decir, para efectos prácticos, estaremos ante un sexenio perdido en el comportamiento del mercado de vehículos, y como todos ustedes saben la venta de vehículos es un indicador del desenvolvimiento de la economía y sobre todo también es un indicador muy fiable y anticipado de lo que es la economía de las familias», culminó.

Por Alejandro Ávila